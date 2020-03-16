Йошкар-Ола, , 23:56 — REGNUM Марийский государственный университет (МарГУ) и Поволжский государственный технологический университет (Волгатех) перешли на формат обучения в дистанционном режиме для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в пресс-службах вузов.

Особый режим для студентов и сотрудников начал действовать 16 марта.

Так, в МарГУ основным способом коммуникации между преподавателем и студентом и ведения образовательной деятельности станет сервер электронного обучения Moodle. Студенты будут получать различные тестовые и контрольные задания, общаясь с преподавателем в чате.

Уточняется, что в ряде случаев может быть организовано обучение по индивидуальной программе.

В Волгатехе отметили, что институт уже имеет большой опыт оперативного и эффективного взаимодействия студентов и преподавателей в онлайн-режиме. Все учебно-методические материалы по каждой из дисциплин размещены на образовательном портале, также студенты имеют доступ к электронной библиотеке.

В обоих вузах отметили, что это не карантин, и не каникулы. Студентов призвали приступить к работе в новом формате в кратчайшие сроки.

ИА REGNUM напоминает, в Марий Эл до настоящего момента не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. В России же число заболевших достигло 93, причём 86 случаев — завозные и только семь — контактные.