Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Статуя Свободы в Нью-Йорке с 16 марта закрыта для посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Управления национальных парков США.

«Национальный монумент статуя Свободы, а также остров Эллис с сегодняшнего дня временно закрыты для посещения в связи со вспышкой COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что туристам, которые уже приобрели билеты для посещения достопримечательности, будут выплачены компенсации.

По последним данным, в США официально подтверждено около 4,3 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, 74 из них окончились летальным исходом.