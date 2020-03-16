Иерусалим, , 23:51 — REGNUM Общий карантин в связи с угрозой коронавируса в Израиле объявлен не будет. Об этом 16 марта заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции, которая транслировалась по основным каналам израильского телевидения.

Нетаньяху пояснил, что частный сектор в связи с эпидемией переходит на сокращённый формат чрезвычайного положения, общественный сектор полностью перейдёт на формат чрезвычайного положения, государственные услуги будут оказываться гражданам в полном формате.

Также премьер-министр допустил возможность введения локального карантина в стране и выразил надежду, что общий карантин не потребуется.

Нетаньяху напомнил гражданам о необходимости придерживаться правила расстояния двух метров между людьми и уточнил, что правило касается очередей в полной мере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании министерства здравоохранения Израиля от премьер-министра Биньямина Нетаньяху ввести всеобщий карантин в стране.

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