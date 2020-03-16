Ижевск, , 23:43 — REGNUM В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Удмуртии планируют благоустроить памятные объекты. Всего на территории региона расположено 968 мемориальных объектов, 33 из которых являются воинскими захоронениями, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В прошлом году работы по реконструкции и благоустройству были проведены в отношении 292 памятников на общую сумму 7,108 млн рублей. В планах этого года — благоустройство территории 693 памятных объектов.

В то же время 284 памятника требует срочного ремонта, на эти цели в бюджете республики предусмотрено 68,5 млн рублей.

Глава республики Александр Бречалов поручил подготовить проектно-сметную документацию по ремонту каждого такого объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бречалов отметил необходимость организовать систему оказания помощи в отношении каждого из проживающих на территории региона тружеников тыла, которых в Удмуртии около 10,5 тыс. человек. Организовывать эти меры будут местные администрации, сотрудники социальных центров, волонтёры, депутаты, участники общественных движений.