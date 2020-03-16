Рим, , 23:42 — REGNUM Итальянская студия Milestone S.r.l. выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры MotoGP 20. Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале разработчика.

В трейлере показано две минуты игры за виртуального Валентино Росси, который проходит трассу автодрома Муджелло в солнечный день. Релиз игры запланирован на 23 апреля 2020 года на платформах PS4, Xbox One, ПК (Steam), Nintendo Switch и Google Stadia.

Ранее разработчики сообщили, что в игре появится режим «Карьера менеджера». Любители мотосимуляторов также получат возможность создавать собственный спортбайк и костюм гонщика.

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