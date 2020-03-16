Лондон, , 23:36 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 на территории Британии могут возрастать и даже удваиваться каждые пять-шесть дней, сообщил 16 марта британский премьер-министр Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции, транслируемой через Twitter.

По мнению Джонсона, приближается такой этап пандемии, после которого скорость заражения может резко возрасти.

«Похоже, что мы подходим к этапу, когда число случаев заражения будет расти быстрее. Без решительных мер оно может начать удваиваться каждые пять или шесть дней», — сказал Борис Джонсон.

На чём основывается это мнение, Джонсон не пояснил, однако посоветовал жителям Британии отказаться от посещения пабов, баров и публичных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в разных странах мира заразились коронавирусной пневмонией COVID-19 более 170 тыс. человек, из которых свыше 6,4 тыс. человек скончались.

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