Москва, , 23:29 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обнулит или снизит ввозные пошлины на ряд медицинских товаров из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение принял 16 марта Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Речь идёт о товарах, используемых для профилактики и борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что эксперты стран ЕАЭС в ближайшее время согласуют их конкретный перечень.

Сообщается, что Коллегии ЕЭК также поручено сформировать рабочую группу для обмена информацией по ситуации с коронавирусом и принятия оперативных мер «в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС».

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