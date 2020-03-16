Сан-Хосе, , 23:29 — REGNUM Чрезвычайное положение объявлено в Коста-Рике на фоне распространения вируса COVID-19, сообщается в опубликованном 16 марта заявлении руководства страны.

Сан-Хосе закрывает с 18 марта границы, которые смогут пересечь лишь граждане страны и постоянно проживающие в Коста-Рике иностранцы. Границы для въезда для остальных иностранцев откроются, как ожидается, после 12 апреля 2020 г.

Напомним, в Коста-Рике выявлен 41 инфицированный новым коронавирусом.

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