Орландо, США, , 23:28 — REGNUM В сеть выложили фотографии пустых входов и площадей одного из крупнейших парков компании Disney — Walt Disney World («Мир Уолта Диснея») в Орландо (штат Флорида, США). Снимки были опубликованы 16 марта на Twitter-странице BlogMickey.

https://twitter.com/Blog_Mickey/status/1239538035206828032

Парк был закрыт 13 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса. На фото показаны входы всех четырёх его территорий: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios и Animal Kingdom, а также их площади. Издание We Got This Covered отмечает, что пустынные площади перед воротами Walt Disney World выглядят в понедельник утром «странно» и даже «жутко».

https://twitter.com/Blog_Mickey/status/1239581363558326272

Ранее аналитики заявили, что киноиндустрия США в 2020 году может потерять из-за эпидемии COVID-19 до $20 млрд. Многие студии отложили премьеры своих фильмов и приостановили съёмки, в частности, выход на экраны боевика «Форсаж 9» был отложен на год, до апреля 2021 года.