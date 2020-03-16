Москва, , 23:51 — REGNUM Принимать посетителей на фоне угрозы распространения коронавируса временно перестаёт Московский зоопарк. Об этом 16 марта сообщила журналистам пресс-служба учреждения.

Доступ на территорию Московского зоопарка будет временно прекращён с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Как поясняет руководство зоопарка, это вынужденный шаг, на который зоопарку пришлось пойти ради общей безопасности.

При этом на сайте зоопарка увеличится количество онлайн-трансляций. Все желающие смогут понаблюдать в онлайн-режиме за любимицами посетителей пандами Жуи и Диндин, за белыми медведями, равнинными гориллами и борнейскими орангутангами.

Кроме того, работники зоопарка обещают, что режим карантина не помешает им вести просветительскую деятельность. Запланированы мастер-классы, лекции и семинары, которые будут проводиться в онлайн-режиме. О всех подробностях будет сообщаться дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России почти 15 тысяч человек находятся под наблюдением в связи с угрозой коронавируса. На сегодняшний день выявлено 93 случая заболевания данной инфекцией. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете любых мероприятий на открытом воздухе и запрете мероприятий в зданиях с количеством участников более 50 человек.

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