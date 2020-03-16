Париж, , 23:14 — REGNUM Численность заразившихся коронавирусом на территории Франции за последние сутки увеличилось на 1,2 тыс. человек, достигнув количества 6633 заболевших, сообщило 16 марта санитарное агентство Sante Publique.

Кроме того, на сегодняшний день умерли от болезни еще 28 человек, всего погибших от коронавируса числится 148.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении с 17 марта ограничений на перемещение людей внутри страны для профилактики распространения коронавирусной пневмонии.

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