Черновцы, Украина, , 23:37 — REGNUM Случай летального исхода пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус, зарегистрирован на Украине в городе Черновцы. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Черновицкая облгосадминистрация.

Смерть наступила около 19:00 по местному времени. Женщина пожилого возраста находилась под наблюдением врачей в Черновицкой областной больнице в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.

Незадолго до смерти у женщины были взяты анализы на коронавирус, результаты лабораторных исследований ещё не пришли. В случае, если тест на COVID-2019 будет положительный, это будет вторая смерть на территории Украины от заболевания, вызванного коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти подтверждённых случаях заболевания коронавирусом на Украине. Одна пациентка скончалась.

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