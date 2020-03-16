Оттава, , 22:58 — REGNUM О трёх новых летальных исходах заражения вирусом COVID-19 в Канаде сообщает 16 марта телеканал CTV.

Информация получена от минздрава провинции Британская Колумбия. Все новые смерти произошли в доме престарелых в Северном Ванкувере, в котором умер первый инфицированный коронавирусом в Канаде.

Первый смертельный случай от болезни, вызванной COVID-19 в Канаде, произошёл с пожилым постояльцем дома престарелых.

Всего в стране больше 340 человек инфицированы новым коронавирусом. Канадские власти 16 марта объявили о закрытии границы для иностранцев.

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