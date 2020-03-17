Приштина, , 00:08 — REGNUM Национальный институт государственного здравоохранения Косово 16 марта сообщил о том, что число заболевших коронавирусом в крае увеличилось до 15. Новыми заболевшими стала молодая пара, недавно прибывшая в Косово из Лондона.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обследование на коронавирус прошли 263 человека.

В настоящее время в Косово введен режим чрезвычайного положения: запрещены полеты из аэропорта Косово, прекращена работа образовательных учреждений.

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