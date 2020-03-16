Париж, , 22:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая Республика уходит в тотальную изоляцию как минимум на две недели из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Макрон заявил сегодня, 16 марта, в обращении к нации.

«Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Необходимо исключить любые контакты, общественные мероприятия и даже семейные торжества», — сказал Макрон.

Ранее он объявил о том, что границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты как минимум на 30 дней.

Напомним, сегодня во Франции было зарегистрировано 1210 новых случаев заражения коронавирусом.