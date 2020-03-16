Париж, , 22:55 — REGNUM Проводящиеся реформы будут приостановлены в связи с пандемией коронавируса правительством Франции. Об этом 16 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своём телеобращении к гражданам страны.

Макрон отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации все действия правительства должны быть направлены на борьбу с пандемией. По этой причине будут приостановлены все проходящие реформы. В первую очередь это коснётся пенсионной реформы.

Кроме этого, во Франции будут серьёзно ограничены перемещения людей, начиная с 12:00 по местному времени 17 марта и как минимум на две недели. В случае необходимости ограничение будет продлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции объявлена третья, она же последняя стадия эпидемии коронавируса. Это соответствует активной циркуляции вируса на всей территории страны.

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