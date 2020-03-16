Киев, , 22:51 — REGNUM Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения.

«Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в комментарии ведомства.

Дополнительных подробностей о заболевших минздрав не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что таким образом сейчас на Украине уже семь подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом. Больше всего пострадала Черновицкая область, где зарегистрированы четыре случая из семи. Сегодня утром стало известно, что у первого заболевшего на Украине коронавирусом тесты уже показали отрицательный результат.