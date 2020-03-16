София, , 22:47 — REGNUM Правительство Болгарии вводит временный запрет на въезд для граждан 15 стран, в которых наблюдается значительный рост случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Как уточняется, со среды, 18 марта в Болгарию будет запрещён для граждан Китая, Ирана, Бангладеш, Индии, Испании, Италии, Мальдив, Непала, Шри-Ланки, Южной Кореи, Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.

Исключения предусмотрены для граждан указанных государств, имеющих право на постоянное или продолжительное пребывание на территории Болгарии.

Напомним, с 13 марта в Болгарии введено чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом. На территории страны официально подтверждено более 60 случаев заболевания, два из них завершились летальным исходом.