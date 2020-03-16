Ярославль, , 22:42 — REGNUM Директор департамента образования Ярославля Елена Иванова объяснила правила свободного посещения школ, которое введено с 17 марта. Письменное заявление при этом не обязательно.

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«Решение о непосещении ребёнком образовательной организации принимается родителями, при этом родители письменно (на бумажном носителе, с использованием электронной почты, электронного дневника, мессенджеров) уведомляют классного руководителя о периоде отсутствия ребёнка в образовательном учреждении», — рассказала Елена Иванова.

Если родители принимают решение оставить ребенка дома, это не значит, что он не должен учиться. Образовательную программу он должен осваивать самостоятельно или с родителями. «Наверстывать упущенное» учителя с ним не будут.

Пока что сроков свободного посещения не установлено. Информация об отмене режима будет доведена до родителей дополнительно.

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