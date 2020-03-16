Нижний Новгород, , 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, аргументируя такое решение рекомендациями штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Предварительно каникулы продлятся до 28 марта. За указанный срок ряд школ будет переведен на дистанционный формат обучения — речь идет о школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Дзержинска, Бора.

Учреждения среднего образования с 18 марта переходят на дистанционный формат обучения. Аналогичные меры должны принять все вузы в области также 18 марта. До особого распоряжения отменяются все ярмарки вакансий, через которые проходит около 1 тыс. человек.

Кроме того, 18 марта уходят на весенние каникулы все организации дополнительного образования региона.

Сейчас рассматриваются варианты использования всех платформенных возможностей, которые можно задействовать при организации процесса обучения в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд вузов уже объявили о переходе на дистанционное обучение. С 17 марта на дистанционное обучение переходит Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, также с 17 марта в аналогичном формате продолжат работу Мининский университет, университет имени Лобачевского, ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет), Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

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