Кострома, , 22:36 — REGNUM В течение 24 часов в Костромской области должна быть создана специальная комиссия по профилактике возможного распространения коронавируса на территории региона. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба областной администрации.

Противовирусная обработка Ropotrebnadzor.ru

В правительстве костромской области прошло межведомственное совещание с участием представителей Роспотребнадзора, Росздравнадзора, профильных департаментов и УМВД. На нем губернатор Сергей Ситников поставил задачу сформировать специальную комиссию по профилактике и борьбе с COVID-19:

«Прошу в течение суток разработать необходимые документы по созданию специальной комиссии, которая при неблагоприятном развитии ситуации могла бы оперативно принимать решения и быстро действовать, чтобы предотвратить распространение заболевания на территории Костромской области. В составе комиссии должны быть представители Роспотребнадзора, правоохранительных органов, руководители профильных департаментов. Мы должны быть готовы в любой момент. Решения придется принимать быстро и эффективно, чтобы обеспечить безопасность граждан.»

На совещании был принят ряд решений. Так, в Костромской области вводится 30-дневный запрет на массовые межрегиональные и межмуниципальные мероприятия. Антисептическая обработка всех территорий массового скопления людей будет усилена.

Особые меры профилактики будут введены в МФЦ: усиливаются дезинфекции, для иностранных граждан будет определено отдельное окно приёма за пределами основных площадок.

Режим обучения в школах и учреждениях дополнительного образования пока остается прежний, но вводятся ограничения на групповые поездки учеников в другие регионы. По информации администрации Костромской области, на 16 марта 2020 года случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено.

В соседней Ярославской области также готовятся к возможной вспышке COVID-19. Высшие учебные заведения региона переводят на дистанционную форму обучения, в школах и техникумах ввели свободный режим посещения, а в больницах — масочный режим.

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