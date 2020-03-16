Екатеринбург, , 22:33 — REGNUM Восемь ветхих домов демонтируют в ходе строительства новой трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Об этом заявил глава управления капитального строительства Игорь Кунгурцев.

Как передаёт ЕТВ, по словам чиновника, дома снесут до конца 2020 года.

В данный момент уложены первые 500 метров бесшовных рельсов. Также строители постараются снизить шум для близлежащих домов. В частности, укладка рельсов рядом с жилыми объектами будет производиться на виброматы, а в домах будут установлены стеклопакеты.

Как сообщало ИА REGNUM, трамвайная линия должна полностью связать Екатеринбург и город-спутник Верхнюю Пышму. Жители муниципалитетов регулярно совершают поездки из города в город.

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