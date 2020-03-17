Дмитрий Ермаков, 17 марта 2020, 13:00 — REGNUM Впервые я побывал в Казани сравнительно недавно — в 2015 году. Стояло жаркое лето, город блестел новизной после Универсиады и Тысячелетия.
Казань — действительно третья столица России, и это не просто бренд. Уж очень впечатления отличаются от других провинциальных городов — где жить по-своему интересно и хорошо, но условия всё-таки, скажем так, постсоветские.
Но этот город пускает пыль в глаза. Сначала очаровывает, потом может поставить в тупик. Под тонким слоем новодельного гламура и псевдоевропейской респектабельности бьет ключом настоящая, грубая, непричесанная жизнь. В конце концов, еще недавно Казань была одной из столиц России в другом смысле — криминальном.
Но секрет не в бандитской романтике, которая мне никогда не нравилась. Здесь другое: третья столица России строится, в прямом смысле, на болоте (правый берег реки Казанки). Как некогда Петербург — только триста лет спустя. На платформе абсолютно нестоличной и даже деревенской ментальности, поливаемой нефтяными деньгами, растет чудо-город будущего. Столица государства в государстве.
И место не простое: здесь когда-то были Булгария с Хазарией, которые в разы древнее Москвы и всей славянской России.
На картах средневековых арабских географов Каспий находился в центре мира. А значит, впадающая в него река Итиль (Кама и Волга как ее продолжение) вела к этому центру и его питала. Европа была еще молодой и глупой, когда в Азии рождались и умирали великие царства, передовые идеи. Хоть Поволжье и лежало на периферии тех событий, но не так уж далеко.
Волга — и всё что вокруг нее — была в Средние века для русских, которые по духу европейцы, не только «осью зла», но и центром чужой силы, оплотом богатства и роскоши. Именно здесь творилась история, поэтому Москва так и стремилась завоевать Казань, сделать это древнее место своим. Когда войны отгремели, Поволжье стало провинцией, не оказывающей большого влияния на мировую историю. Местные, в большинстве, давно забыли свое происхождение. Но закон сохранения энергии никто не отменял — и ментально это место осталось границей между Европой и Азией.
На самом деле, всегда чувствуется, когда земля давно обжита. Например, легко ощутить, что Москва гораздо старше Петербурга, а Стамбул вообще бесконечно древний. Наверное, академик Вернадский был прав, говоря о ноосфере. Мы уходим, но что-то от нас остается, и это не только наши дети, но и что-то ещё.
Идея снимать именно в Казани фотоисторию про «Восток — Запад» пришла благодаря случаю. В конце декабря 2018-го я несколько дней жил в очень неплохом хостеле в центре Казани. Довольно много общался с хозяевами этого места, даже довелось лепить вместе пельмени: это татарская традиция — собираться семьей или большой компанией перед Новым годом и лепить пельмени. Такой восточный тимбилдинг. И вот, хозяйка говорит: «Я бы не хотела, чтобы моя внучка вышла за русского. Запрещать не буду, но не одобрю».
У русских такого отношения к татарам и вообще другим народам нет. А я к тому же человек свободных и либеральных взглядов. Поэтому, естественно, стал расспрашивать, почему так. И пришел к выводу, что татары, возможно, потому так хорошо и живут, что берегут свою культуру — и то, что может показаться средневековой дикостью, имеет логическое обоснование и в общем-то благие цели.
Пообщавшись с татарами, я удивился их внутреннему стержню и самодисциплине. Сами они объясняют всё исламом. Получается, что культурные коды и религия удивительным образом сильнее крови. Но так ли это на самом деле?
Действительно, мечетей и женских платков в Казани хватает. Но я не заметил у местной молодежи интереса к религии и вообще духовной жизни, — возможно, это не принято показывать. Ребята и девчонки тянутся к клубной культуре, рэпу и прочим фишкам из западного ютьюба и американских фильмов. Конечно, есть и мусульмане, которые живут духовной жизнью и соблюдают догмы. Но эти люди довольно либеральны во взглядах.
Казань — очень материальный город, но это внешность. Контекст глубже. В каких условиях родились и выросли эти ребята, что приобретение пары крутых кроссов и походы по тусовкам дают им жизненный импульс? Не всегда это понятно из снимков, тем более что люди здесь любят позировать и редко показывают себя настоящими. Но таковы их правила жизни. Я решил, что для начала буду фотографировать только молодых парней и девчонок — именно эти люди создадут будущее Казани и Татарстана.
Казань — красивое место, расцветающее с каждым годом всё больше. «Я люблю Татарстан», — говорят многие местные. Но для кого-то это город потерянных надежд, многие хотят уехать, называют Казань «пародией на Москву» — что не лишено справедливости. Здесь люди тоже очень любят деньги, внешний лоск и соответствие «высоким требованиям». Но в Казани просто меньше денег, чем в столице, и связанные с богатством амбиции здесь не так просто реализовать.
Я пока не понял, что же такое Казань: Европа или Азия. Для меня это важно, потому что Казань — это просто символ. Вопрос на самом деле глубже: что такое Россия?
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