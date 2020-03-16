Нью-Дели, , 22:31 — REGNUM Распоряжение о закрытии всех памятников и музеев в связи с пандемией коронавируса издали власти Индии. Об этом 16 марта сообщил государственный министр министерства культуры и туризма Индии Прахлад Сингх Патель в своём Twitter.

Министерству культуры Индии и организации по археологическим исследованиям дано поручение от правительства страны закрыть все памятники и музеи на срок до 31 марта.

Уточняется, что будут закрыты для посещения все памятники и музеи, вход в которые осуществлялся по билетам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции на территории страны.

На сегодняшний день в Индии насчитывается 114 случаев заражения коронавирусом. Минздрав страны призвал закрыть все музеи, спортивные, культурные и образовательные учреждения в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании МВД Индии пандемии коронавируса уведомлённым бедствием.

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