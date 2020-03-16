Париж, , 22:24 — REGNUM Президент Власти Франции приняли решение о вводе из-за коронавируса ограничений на перемещения людей внутри страны. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам 16 марта.

По его словам, ограничения будут введены со вторника, 17 марта. Новый режим вступит в силу с 12:00 и будет действовать не менее двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава ВОЗ сообщил о резком скачке заболеваемости коронавирусом, наблюдаемом за пределами Китая, с территории которого инфекция начала распространяться на другие страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Я настаиваю, чтобы вы помогли»: Зеленский провел встречу с олигархами