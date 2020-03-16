Киев, , 22:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 марта провел встречу с представителями крупного бизнеса для обсуждения вопросов помощи в противодействии распространению в стране коронавируса COVID-19.

Подробности мероприятия сообщает пресс-служба президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп, говорится в сообщении. Украинские СМИ уточняют, что на встрече были все крупнейшие олигархи страны — в частности, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский.

Пресс-служба уточняет, что речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, стоящих сегодня перед страной.

«Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев», — отметил Зеленский.

Пресс-служба уточняет, что бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.

«Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать», — говорится в отчете.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине объявлен режим общенационального карантина. 16−17 марта ожидается принятие решений, которые существенно ужесточат карантинный режим.