Ижевск, , 22:13 — REGNUM В Удмуртии в настоящее время проживают около 10,5 тыс. тружеников тыла. В отношении каждого из них нужно организовать систему оказания помощи. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Особенно это касается одиноких пожилых людей, которые, возможно, не желают или не могут выходить из дома по разным причинам», — добавил глава региона. Он отметил, что, возможно, им нужно продуктов принести, в аптеку сходить, или оказать другие виды помощи.

Организовывать эти меры будут местные администрации, сотрудники социальных центров, волонтёры, депутаты, участники общественных движений.

Также Бречалов подчеркнул, что эти граждане в силу возраста находятся в группе риска по вирусным инфекциям, основная задача — обеспечить качественную профилактику их состояния здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике продолжаются торжественные мероприятия, в рамках которых ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла вручают юбилейные медали к 75-летию Победы. Проживающим на территории Удмуртии ветеранам вручили более 2,1 тыс. медалей. Всего в Удмуртии такие медали получат около 11 тыс. человек. Причём медали удмуртским ветеранам будут вручены вне зависимости от региона, в котором зарегистрированы награждаемые.

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