Женева, Швейцария, , 22:11 — REGNUM В течение прошедшей недели в мире произошел заметный рост заболеваемости коронавирусом COVID-2019, и большинство случаев заражения выявлены за пределами КНР, заявил 16 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, скачку заболеваемости не помешали принятые меры, в числе которых масштабное прохождение тестов, отмена массовых мероприятий и карантин.

«Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни — разорвать цепочку передачи COVID-2019 от человека к человеку. Для этого необходимо проходить тесты и изолироваться», — пояснил глава ВОЗ.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что следующие дни, недели или месяцы станут «испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науке и испытанием солидарности».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено более 170 тыс. случаев заражения коронавирусом пневмонии.

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