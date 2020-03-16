Москва, , 22:21 — REGNUM Отмена международных поездов, курсирующих между Россией и Казахстаном введена компанией «Российские железные дороги» (РЖД) в связи с пандемией коронавируса. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба российского железнодорожного холдинга.

Прямое железнодорожное сообщение закрывается с 17 марта в соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Срок блокировки неизвестен, курсирование поездов будет возобновлено по особому указанию руководства РЖД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении железнодорожного сообщения России с Азербайджаном и Узбекистаном.

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