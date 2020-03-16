Пенза, , 21:57 — REGNUM На дистанционное обучение переведены студенты Пензенского госуниверситета (ПГУ) всех форм обучения, за исключением ординатуры. Как сообщает региональное правительство, к занятиям дистанционно приступят 18 марта.

Соответствующий приказ подписан ректором вуза Александром Гуляковым. В документе говориться, что «в период с 16 по 28 марта 2020 года в вузе организована контактная работа исключительно в электронной информационной образовательной среде университета с использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных».

Студентам, проживающим в общежитиях, рекомендовано перейти к обучению дистанционно в домашних условиях. Сотрудники университета частично переводятся на удаленную работу.

В ПГУ создан оперативный штаб по предупреждению эпидемии в составе ректора, президента университета, проректоров, директоров институтов, начальников нескольких подразделений, главного врача Клинического медицинского центра ПГУ. Основная задача группы — разработка перечня профилактических и оперативных мероприятий.

Случаев заболевания коронавирусом в вузе не выявлено, усилены противоэпидемические мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Пензенской области каникулы начнутся 17 марта и продлятся до 1 апреля 2020 года. В это время в школах будут проведены дополнительные меры дезинфекции. Проведение пришкольных лагерей, которые должны были пройти в каникулы, будет перенесено на летне-осенний период.

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