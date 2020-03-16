Тегеран, , 22:22 — REGNUM Бывший футболист иранской сборной Джалал Хоссейни внес вклад в общенациональную кампанию по борьбе с дальнейшим распространением смертельного коронавируса, пожертвовав средства жителям провинции Гилян. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 марта.

Официальный представитель федерации футбола в Гиляне объявил, что Хоссейни является вторым футболистом, который отправил необходимые предметы в провинцию Гилян для борьбы с COVID-19. Хоссейни прислал 2000 упаковок с медпомощью, в том числе 30 автоматических распылителей для дезинфекции улиц, большое количество обычных дезинфицирующих средств, а также продовольственные и санитарные пакеты для ежедневного и еженедельного использования семьями. Помощь также включает маски, одежду и больничные халаты.

Ранее футболист Али Карими, известный как «Волшебник», внес свой вклад в общенациональную кампанию по борьбе с дальнейшим распространением смертельного коронавируса.

Потенциально смертельный коронавирус заразил около 13 938 человек в Иране, 724 из которых погибли. Более 4590 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.