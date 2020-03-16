Москва, , 22:23 — REGNUM До 50 человек ограничат количество находящихся одновременно в одном помещении в московских синагогах. Об этом 16 марта сообщила журналистам пресс-секретарь Федерации Еврейских общин России Дарья Михельсон.

Как пояснила пресс-секретарь, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, в синагогах будут допускаться на молитву не более 50 человек одновременно. При этом Михельсон уточнила, что присутствие более 50 человек на молитве одновременно регулярно наблюдается лишь в центральных синагогах.

По словам пресс-секретаря, будут организованы поочерёдные общие молитвы. Сначала будет молиться первая группа мужчин, затем следующие, пришедшие на молитву после них.

Контроль в синагогах будут осуществлять профильные службы, все сотрудники уже получили соответствующие инструкции.

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