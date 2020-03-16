Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Арнольд Шварценеггер из-за коронавируса попал под действие распоряжения властей Калифорнии о запрете покидать свой дом людям, чей возраст превышает 65 лет.

Об этом звезда Голливуда сообщил 16 марта в своём Instagram.

Опубликованный им видеоролик демонстрирует, как «Терминатор» в майке с аналогичной надписью кормит морковкой своих домашних осла Лулу и пони Виски.

При этом Арнольд Шварценеггер рассказывает о необходимости регулярно мыть руки и советует пока воздержаться от посещения ресторанов.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство смертельных исходов при заражении коронавирусом произошло с людьми старше 65 лет или ранее страдавшими заболеваниями лёгких.

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