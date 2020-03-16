Москва, , 21:33 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда иностранных государств для обсуждения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба правительства России.

В частности, как отмечается, в течение последних двух дней Мишустин провёл переговоры с премьер-министрами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Сообщается, что российский премьер проинформировал зарубежных коллег о принятом решении временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

«Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

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