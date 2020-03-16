Москва, , 21:33 — REGNUM Правительство Российской Федерации ограничивает въезд иностранных граждан на территорию РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал сегодня, 16 марта, председатель правительства Михаил Мишустин.

В постановлении сказано, что ограничительная мера вводится с 18 марта и по 1 мая. Однако она не будет распространятся на водителей грузового автотранспорта, дипломатов и имеющих вид на жительство в России.

Напомним, что наиболее действенными мерами по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, по опыту других стран, оказались массовый карантин и самоизоляция. Стоит также отметить, что подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом в России — от привезенных гражданами из других стран.