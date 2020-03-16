Анкара, , 21:16 — REGNUM Турция приостанавливает авиационное пассажирское сообщение еще с шестью странами мира из-за ситуации с коронавирусом, заявил 16 марта журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, с этого момента к 14 ранее объявленным странам, с которыми Турция прекратила авиасообщение, добавляются ещё шесть — Египет, Ирландия, ОАЭ, Британия, Швейцария и Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля Анкара начала ограничивать воздушные сообщения со странами, в которых распространялся коронавирус пневмонии. На сегодняшний день это были Китай, Иран, Ирак, Южная Корея, Италия, Германия, Испания, Норвегия, Франция, Австрия, Дания, Швеция, Бельгия и Нидерланды.

На данный момент в разных странах мира заражены коронавирусом более 170 тыс. человек.

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