Москва, , 21:15 — REGNUM Власти Российской Федерации рассматривают вариант фактического полного закрытия государственных границ и ограничения выезда граждан за рубеж из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в государственных структурах.

По данным одних источников, речь идет о полном закрытии границ — как на въезд, так и на выезд для иностранных граждан и граждан России.

Другие источники заявляют, что речь идет только о запрете на въезд иностранных граждан. То есть это будут меры, аналогичные тем, что были приняты в ряде стран Евросоюза, которые также временно запретили въезд на свою территорию всем иностранным гражданам.

Источники утверждают, что объявление о данной мере может быть сделано уже 18 марта.

Позднее в правительстве подтвердили информацию о том, что решается вопрос о полном закрытии границ.