Воронеж, , 21:10 — REGNUM Четверо человек госпитализированы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Воронежской области 14−16 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В больнице с признаками ОРВИ оказались семейная пара, посещавшая Испанию, гражданка Бельгии и жительница Воронежа, посещавшая Испанию и Португалию.

На данный момент в регионе коронавирус не фиксировался. В стационарах остаются семь человек, ранее госпитализированных с подозрением на опасное заболевание, их состояние удовлетворительное. 16 человек выписаны домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего, по данным на 16 марта, на территории России коронавирус выявлен у 93 человек.