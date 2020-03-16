Оттава, 16 марта 2020, 21:04 — REGNUM Власти Канады приняли решение о закрытии государственной границы и запрете въезда в страну для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 16 марта премьер-министр Джастин Трюдо в специальном видеообращении к нации.
По его словам, въезд в страну будет разрешён только гражданам Канады и иностранцам, имеющим вид на жительство. Ограничения также не затронут дипломатических сотрудников и членов экипажей воздушных судов.
Объявлено также, что все международные авиарейсы начнут принимать только четыре канадских аэропорта — в Торонто, Монреале, Ванкувере и Калгари.
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