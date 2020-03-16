Москва, , 21:01 — REGNUM Рецепт приготовления антибактериального средства для рук в домашних условиях рассказала интернет-порталу «Вечерняя Москва» врач-вирусолог, замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Евгения Селькова.

Вирусолог поделилась четырьмя рецептами домашнего антисептика для рук. Для первого понадобится 14,5 мл глицерина, 750 мл изопропилового или 800 мл обычного спирта, либо 800 мл любого алкоголя крепостью не ниже 70 градусов, 20 мл дистиллированной воды и 42 мл перекиси водорода. Всё следует перемешать, поместить в нужную ёмкость и использовать.

Для второго рецепта нужно 14,5 мл глицерина, 750 мл изопропилового спирта, 20 мл воды дистиллированной и 42 мл перекиси водорода. Смешать всё и хранить в отдельном сосуде. Третий способ получения антисептика самый простой, для него нужно 160 мл медицинского спирта и гель алоэ.

Четвёртый рецепт включает одну столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одну чайную ложку сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Всё это нужно смешать, настоять некоторое время, перелить в удобные ёмкости и использовать.

Врач-вирусолог напомнила, что использование антисептиков ни в коем случае не заменяет мытья рук. Мыть руки следует несколько раз в день горячей водой с мылом, обрабатывая их мыльным раствором до локтевого сустава.

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