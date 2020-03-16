Стокгольм, , 22:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции обратилось к своим гражданам, находящимся за границей, с соответствующим призывом не возвращаться, а остаться в странах их настоящего пребывания. Об этом 16 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

После широкого распространения в Швеции эпидемии коронавируса COVID-19, приведшего 11 марта, по сообщению ВОЗ, к глобальной пандемии, многие критично настроенные граждане задавались вопросом, почему люди, пребывающие из тех стран, которые представляют собой зоны риска, были допущены в Швецию или почему, по крайней мере, их не проверили в аэропортах и не заставили самоизолироваться на 14 дней. Такие меры, по мнению Агентства общественного здравоохранения Швеции, не представлялись необходимыми.

Теперь же, когда, по сообщению другой шведской газеты Expressen, тысячи людей возвращаются в страну, многие государственные агентства и государственные службы системы здравоохранения начинают задуматься о возможности установления некоторых ограничений. 16 марта Министерство иностранных дел выступило с подобным предложением.

«Для тех шведов, которые уже находятся за границей: совет воздержаться от ненужных поездок в другие страны не подразумевает всеобщий призыв вернуться назад домой в Швецию. Например, лучшим решением может быть не путешествовать какое-то время вообще. Оставайтесь в тесном контакте с вашим туроператором или авиакомпанией», — написало правительно на своем официальном веб-сайте.