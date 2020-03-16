Воронеж, , 20:41 — REGNUM Массовые спортивные и культурные мероприятия, запланированные в Воронежской области, будут перенесены на более поздние сроки либо отменены. Решение было принято 16 марта на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области, сообщили в пресс-службе облправительства.

«По информации профильного департамента, подведомственные культурно-массовые мероприятия (конкурсы, фестивали) пока проводиться не будут. Временно отменены также любые мероприятия в культурной сфере, курируемые департаментом, подразумевающие гастроли воронежских артистов за пределами региона и въезд к нам гостей из других городов», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, объявлено о переносе форума «Зодчество VRN 2020» на более поздний срок.

Также до 24 марта отменены тренировки детских групп воспитанников учреждений спортивной подготовки. Региональные спортивные мероприятия также перенесут на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о приостановке работы двух воронежских театров — Театра кукол и Театра юного зрителя. Также в Воронежской области переводят студентов на дистанционное обучение, а школьников отправляют на каникулы раньше срока.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже два театра приостановят работу из-за коронавируса