Москва, , 20:40 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тестировать на коронавирусную инфекцию будут тех граждан, которые побывали в странах, неблагоприятных по эпидемиологической ситуации, а также тех, кто с ними контактировал. Об этом Голикова заявила сегодня, 16 марта, на брифинге.

Напомним, что в России была создана собственная тест-система для выявления коронавирусной инфекции. Она уже показала свою эффективность. Было проведено более 100 тыс. тестирований.

Ранее Голикова заявила, что тестирование на коронавирус будет бесплатным, и до 17 марта регионы должны определить, на базе каких учреждений будут проводиться тестирования.