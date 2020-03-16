Красногорск, , 20:38 — REGNUM Магазины Подмосковья располагают достаточным количеством продуктов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на его странице в Instagram.

«Главы муниципалитетов и социальные службы должны оказать дополнительную помощь и проинформировать всех, кто в этом нуждается. Например, если возникают какие-то вопросы или нездоровый ажиотаж насчет продуктов питания, будут даны необходимые разъяснения. Да, действительно, спрос на продукты сейчас повышенный — особенно на крупы, гречу, макароны, консервы — но сегодня всей этой продукции имеется в достаточном количестве», — заявил губернатор.