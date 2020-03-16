Москва, , 20:37 — REGNUM Пакет законопроектов о запрете высаживать из общественного транспорта детей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Устанавливается запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица.

Одновременно предлагается разграничить полномочия в регулировании вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и регионами.

Вместе с тем уже в настоящее время в 63 субъектах Российской Федерации административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с принятым региональным законодательством об административныхправонарушениях, а в 22 регионах — не установлена либо устанавливающие ее законы признаны утратившими силу, в том числев соответствии с решениями, принятыми органами прокуратуры в субъектах РФ.