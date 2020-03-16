Рим, , 20:35 — REGNUM Число жертв нового коронавируса в Италии за сутки возросло на 349 человек. Об этом сообщает 16 марта министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее количество скончавшихся от коронавируса на территории страны достигло 2158 человек.

Сообщается, что за сутки в Италии подтверждено 3233 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 980 человек.

Число излечившихся от заболевания увеличилось на 414 человек — до 2749 человек.