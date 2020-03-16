Гватемала, , 20:33 — REGNUM Границы Гватемалы будут закрыты до конца месяца, сообщил 16 марта журналистам президент страны Алехандро Джамматтеи.

Такое решение принято из-за распространения вируса COVID-19. Последний авиарейс из-за рубежа в Гватемалу состоится сегодня, 16 марта.

Что касается неавиационных перемещений, то в страну смогут въезжать только её граждане, а также постоянно проживающие в Гватемале иностранные граждане.

Напомним, в Гватемале число инфицированных новым коронавирусом достигло шести. Сегодня, 16 марта, в стране от заболевания, вызванного COVID-19, умер мужчина 82 лет.

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