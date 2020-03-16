Буэнос-Айрес, , 21:01 — REGNUM Специальный номер телефона, на который граждане могут позвонить и оставить сигнал о нарушении карантина, ввели власти Буэнос-Айреса в Аргентине. Об этом сообщил мэр города Орасио Родригес Ларрета в своём Twitter.

Как пояснил глава города, в период пандемии коронавируса важно быть ответственными и заботиться друг о друге. Ларетта попросил граждан соблюдать рекомендации врачей и сообщать о тех, кто недавно вернулся из путешествия, но не соблюдает карантин.

На данный момент в Аргентине выявлено 56 случаев заболевания коронавирусом и два случая летального исхода. В стране введён обязательный карантин для приезжающих из Китая, Южной Кореи, Великобритании, Японии, Европы.

Но, несмотря на то, что нарушение карантина считается уголовным преступлением, постоянно поступают данные о нарушителях. Из страны уже были выдворены 270 иностранных граждан, не желавших оставаться в отеле на период карантина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении запрета на въезд в Аргентину для граждан других государств сроком на 30 дней.

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