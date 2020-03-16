Воронеж, , 20:27 — REGNUM Два воронежских театра, специализирующихся на постановках для детей, приостановят свою работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области 16 марта.

«Два детских театра — театр кукол и ТЮЗ — приостанавливают свою работу», — уточнили в пресс-службе.

В целом воронежцам рекомендовали воздержаться от активного посещения общественных мест и массовых мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области школьные каникулы передвинуты на 17 марта — в целях нераспространения в регионе коронавируса. По той же причине студентов шести воронежских вузов перевели на дистанционное обучение.

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