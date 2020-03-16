Воронеж, , 20:10 — REGNUM На дистанционный режим обучения на ближайшие 14 дней переходят шесть государственных вузов в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 марта.

В частности, на онлайн-обучение переходят Воронежский государственный университет, Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Воронежский государственный педагогический университет и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.

Как уточнили в пресс-службе, те студенты, которые не имеют возможности учиться дистанционно, смогут заниматься на специально оборудованных местах в общежитиях.

В то же время ещё пять вузов продолжат занятия в штатном режиме — это вузы, не подведомственные Минобрнауки РФ: Воронежский государственный институт физической культуры, Воронежский государственный институт искусств, Воронежский институт МВД, Воронежский институт ФСИН, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также принято решение о начале досрочных каникул для воронежских школьников с 17 марта.